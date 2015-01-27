Новак: Россия ограничит вывоз рублей и золотых слитков

Данные меры входят в масштабный план так называемого "обеления" российской экономики.

Россия ограничит вывоз рублей и золотых слитков. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

По его словам, ограничения будут действовать с 2026 года. Новак подчеркнул, что Россия полностью прекратит бесконтрольный вывоз наличных рублей неустановленного происхождения и золотых слитков. Он добавил, что вывоз ограничат даже в страны ЕАЭС.

Данные меры входят в масштабный план так называемого "обеления" российской экономики. По словам вице-премьера, этот план направлен на усиление ответственности за нарушения. Он структурирован по шести направлениям, где наблюдаются основные проблемы теневого оборота. Новак подчеркнул, что все мероприятия должны быть реализованы в 2026 году.

