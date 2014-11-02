В ведомстве пересмотрели тарифы на электроэнергию с связи с повышением НДС с 20% до 22%.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предупредила о повышении цен на электричество с января 2026 года. Об этом сообщает "Российская газета".

Отмечается, что в ФАС пересмотрели тарифы на электроэнергию с связи с повышением НДС с 20% до 22%. Это приведет к небольшому увеличению стоимости уже в январе следующего года. В октябре ФАС уже установила тарифные коридоры для каждого региона, однако на фоне новостей про НДС было принято решение внести корректировку.

В Москве максимально допустимый тариф увеличится с 7,87 руб. до 8 руб. за киловатт-час. В Санкт-Петербурге показатель составит 7,08 руб. Также отмечается, что в Иркутской области, где сейчас самые низкие тарифы, цена вырастет до 1,80 руб. ФАС информирует, что при мониторинге соблюдения новых индексов за коммунальные услуги размер платы в конце 2026-го будет сопоставляться с уровнем января.

Ранее Путин выразил надежду на временный характер повышения НДС.

Фото: pxhere.com