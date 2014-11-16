На начальный этап строительства Западного транспортно-логистического узла готовы выделить 114 млн рублей

Закупка проводится у единственного поставщика. ООО "ПетроБурСервис" предстоит выполнить инженерно-геологические изыскания на объекте.

АО "ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ" по проектированию, изысканиям и научным исследованиям в области морского транспорта разместил закупку для единственного поставщика на выполнение инженерно-геологических изысканий по строительству Западного транспортно-логистического узла. Как стало известно Piter.TV из данных ЕИС, начальная цена контракта составит 114,4 млн рублей.

Отметим, что закупка носит ознакомительный характер. В качестве подрядчика заявлена компания ООО "ПетроБурСервис". Её сотрудникам поручены геологические, геофизические и взаимосвязанные изыскательные работы, а также услуги по проведению госэкспертизы проектной документации, запасов полезных ископаемых и подземных вод и прочей геологической информации.

Сроки выполнения работ в документе не определены.

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Фото: ОАО РЖД