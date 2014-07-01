В Стрельне благоустроят территорию у Финского залива

Начальная цена контракта на создание зоны отдыха составит 79 млн рублей.

Администрация Петродворцового района города на Неве объявила тендер на проведение благоустройства и создание зоны отдыха на побережье Финского залива. Судя по информации, которую Piter.TV подчеркнул на портале госзакупок, на данный момент будущему подрядчику готовы заплатить 79 млн рублей.

Благоустройство пройдёт южнее дома №15 по Нижней дороге в несколько этапов. До 5 октября там обустроят подстилающие и выравнивающие слои, засеют газон, положат бортовые камни и возведут детские площадки с анти-травматическим покрытием. Начиная с 6 октября, исполнитель займется установкой урн, скамеек, мангалов и других объектов для отдыхающих.

Работы необходимо завершить не позднее 21 ноября 2022 года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 16 августа.

Ранее мы сообщили о том, что на новую перехватывающую стоянку в Шушарах готовы выделить почти 100 млн рублей.

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