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На новую перехватывающую стоянку в Шушарах готовы выделить почти 100 млн рублей
Сегодня, 15:42
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На новую перехватывающую стоянку в Шушарах готовы выделить почти 100 млн рублей

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Планируется, что работы завершат к началу декабря.

СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга" объявил тендер на возведение новой перехватывающей автостоянки в Шушарах. Как выяснил Piter.TV, опираясь на данные ЕИС, начальная цена контракта на объект инфраструктуры составит 96,2 млн рублей. 

Стоянка появится на Автозаводской улице. Будущему исполнителю поручат провести демонтажные, земляные работы, обустроить дорожную одежду, в том числе бордюры, и наладить запуск инженерных коммуникаций. На завершающем этапе необходимо снабдить стоянку системой видеонаблюдения и выполнить благоустройство. 

Планируется, что работы завершат не позднее 7-ого декабря.  Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 16 августа.

Ранее мы сообщили о том, что в Петроградском районе определились с подрядчиком для благоустройства набережной Карповки.

Фото: Pxhere

Теги: автостоянки, госзакупки, санкт-петербург, шушары
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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