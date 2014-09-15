Запад не заинтересован в правде об инциденте в Польше, считает Захарова

Поспешность возложения на Москву ответственности за беспилотники в воздушном пространстве Польши и отказ Варшавы от предложенных российским министерством обороны консультаций говорят о незаинтересованности стран коллективного Запада в установлении реальной картины происходящего. такое официальное обращение официального представителя министерства по иностранным делам РФ Марии Захаровой размещено на сацте внешнеполитического ведомства страны. При этом обвинения в адрес Кремля в попытках провокации и намеренной эскалации в связи с БПЛА в Польше голословны,
Никаких конкретных обстоятельств приписываемого нашей стране злого умысла не приведено. Та поспешность, с которой на Россию возложена ответственность за произошедшее.... Разумеется, разъяснения Минобороны России и изложенные факты игнорируются.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
