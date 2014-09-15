  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Запад не заинтересован в правде об инциденте в Польше, считает Захарова
Сегодня, 14:21
99
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Запад не заинтересован в правде об инциденте в Польше, считает Захарова

0 0

Мария Захарова указала на провокацию со стороны Варшавы.

Поспешность возложения на Москву ответственности за беспилотники в воздушном пространстве Польши и отказ Варшавы от предложенных российским министерством обороны консультаций говорят о незаинтересованности стран коллективного Запада в установлении реальной картины происходящего. такое официальное обращение официального представителя министерства по иностранным делам РФ Марии Захаровой размещено на сацте внешнеполитического ведомства страны. При этом обвинения в адрес Кремля в попытках провокации и намеренной эскалации в связи с БПЛА в Польше голословны,

Никаких конкретных обстоятельств приписываемого нашей стране злого умысла не приведено. Та поспешность, с которой на Россию возложена ответственность за произошедшее.... Разумеется, разъяснения Минобороны России и изложенные факты игнорируются.

Мария Захарова, пресс-секретарь  МИД РФ

Захарова предупредила об изменениях для выезжающих с детьми в Белоруссию.

Фото: МИД России

Теги: беспилотники, мария захарова, мид, польша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии