Заневский проспект встал из-за крупного ДТП

Свидетели сообщают, что водителю Ленд Крузера стало плохо с сердцем.

В пятницу, 17 августа, в Невском районе Петербурга произошло крупное ДТП с участием трех транспортных средств. Об этом сообщают очевидцы в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург.

На Заневском проспекте около полудня столкулись маршрутка и два автомобиля, один из которых во время удара снес разделительное ограждение и деформировал кузов ТС. На месте столкновения уже собралась пробка: движение затруднено от Косыгина до Ладожского вокзала.

Очевидцы сообщают, что водителю Ленд Крузера стало плохо с сердцем. На месте работают сотрудники МЧС и скорой.

Ранее под Петербургом погиб водитель автомобиля, вылетевшего в кювет.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург/ ВК