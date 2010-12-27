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Заневский проспект встал из-за крупного ДТП
Сегодня, 13:16
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nastya960
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Заневский проспект встал из-за крупного ДТП

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Свидетели сообщают, что водителю Ленд Крузера стало плохо с сердцем.

В пятницу, 17 августа, в Невском районе Петербурга произошло крупное ДТП с участием трех транспортных средств. Об этом сообщают очевидцы в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург.

На Заневском проспекте около полудня столкулись маршрутка и два автомобиля, один из которых во время удара снес разделительное ограждение и деформировал кузов ТС. На месте столкновения уже собралась пробка: движение затруднено от Косыгина до Ладожского вокзала.

Очевидцы сообщают, что водителю Ленд Крузера стало плохо с сердцем. На месте работают сотрудники МЧС и скорой.

Ранее под Петербургом погиб водитель автомобиля, вылетевшего в кювет.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург/ ВК

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Теги: дтп , заневский проспект , ладожский вокзал , мчс
Категории: Лента новостей Происшествия ДТП Новости СПб

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