Под Петербургом погиб водитель автомобиля, вылетевшего в кювет

Из-за полученных травм водитель машины умер на месте аварии.

Во Всеволожском районе случилась авария, в которой погиб водитель автомобиля Nissan. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В ночь с 16 на 17 августа на 20-м километре трассы Петербург - Морье автомобиль Nissan вылетел в кювет. Из-за полученных травм водитель машины умер на месте аварии.

По факту ДТП сейчас проводится проверка. Дорожная полиция выясняет, что стало причиной ДТП.

Ранее сообщалось, что трамваи остановились на пересечении Дунайского и Ленсовета.

Фото: pixabay.com