Трамваи остановились на пересечении Дунайского и Ленсовета

В Московском районе столкнулись 2 автомобиля.

Пятничное утро в Московском районе оказалось не таким уж приятным. На перекрестке Дунайского проспекта и улицы Ленсовета столкнулись два автомобиля и перекрыли проезд трамваям. Об этом сообщают очевидцы в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург.

Автор фото и поста не сообщает, кто стал виновником ДТП, но уже появляются недовольные комментарии по поводу пробок и остановкки трамваев.

Жителям Московского района стоит зараее спланировать свой маршрут в связи с произошедшей аварией.

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Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург/ ВК