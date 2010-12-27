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Трамваи остановились на пересечении Дунайского и Ленсовета
Сегодня, 9:26
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nastya960
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Трамваи остановились на пересечении Дунайского и Ленсовета

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В Московском районе столкнулись 2 автомобиля.

Пятничное утро в Московском районе оказалось не таким уж приятным. На перекрестке Дунайского проспекта и улицы Ленсовета столкнулись два автомобиля и перекрыли проезд трамваям. Об этом сообщают очевидцы в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург.

Автор фото и поста не сообщает, кто стал виновником ДТП, но уже появляются недовольные комментарии  по поводу пробок и остановкки трамваев.

Жителям Московского района стоит зараее спланировать свой маршрут в связи с произошедшей аварией.

Сегодня на Вознесенском иномарка влетела в столб: четверо госпитализированы.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург/ ВК

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Теги: дтп , звездная , московский район
Категории: Лента новостей Происшествия ДТП

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