На Вознесенском иномарка влетела в столб: четверо госпитализированы

Пострадали все люди, находившиеся а машине.

В Колпинском районе Петербурга произошло столкновение автомобиля с дорожным столбом. В результате пострадало четверо человек. Все из них госпитализированы в местное медицинское учреждение. Об этом рассказывают представители пресс-службы УГИБДД по региону.

Инцидент произошел около полуночи на участке между Вознесенским шоссе и дорогой на "Энергогазсервис". За рулем транспортного средства марки "Форд" находился 38-летний петербуржец. Он наехал на опору освещения. Два его пассажира получили серьезные повреждения. Ими оказались 28-летний молодой человек и 19-летняя девушка. На данный момент они в тяжелом состоянии. Еще двое также получили врачебную помощь, но об их состоянии дополнительно не сообщается.

В обстоятельствах дела разбирается полиция. Причины аварии еще не установлены.

Фото: Piter.tv