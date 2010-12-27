Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
На Вознесенском иномарка влетела в столб: четверо госпитализированы
Сегодня, 7:39
0
lesjasap
166

На Вознесенском иномарка влетела в столб: четверо госпитализированы

0
 
 

Пострадали все люди, находившиеся а машине.

В Колпинском районе Петербурга произошло столкновение автомобиля с дорожным столбом. В результате пострадало четверо человек. Все из них госпитализированы в местное медицинское учреждение. Об этом рассказывают представители пресс-службы УГИБДД по региону.

Инцидент произошел около полуночи на участке между Вознесенским шоссе и дорогой на "Энергогазсервис". За рулем транспортного средства  марки "Форд" находился 38-летний петербуржец. Он наехал на опору освещения. Два его пассажира получили серьезные повреждения. Ими оказались 28-летний молодой человек и 19-летняя девушка. На данный момент они в тяжелом состоянии. Еще двое также получили врачебную помощь, но об их состоянии дополнительно не сообщается.

В обстоятельствах дела разбирается полиция. Причины аварии еще не установлены.

Фото: Piter.tv

Все новости района
Теги:
Категории: ДТП Картина дня Новости СПб Лента новостей

Оставить комментарий

5