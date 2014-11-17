Замсекретаря Общественной палаты поддержал идею введения единой соцкарты для пенсионеров

Замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб поддержал идею введения единой соцкарты для пенсионеров. Об этом он рассказал телеканалу "360".

По словам эксперта, выступившего автором инициативы, такая карта предоставит права на бесплатный проезд и льготы для пенсионеров вне зависимости от региона проживания. Он подчеркнул, что многие россияне работают в разных регионах, и поэтому привязки льгот к прописке быть не должно.

Гриб добавил, что подобные карты существуют в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и некоторых других субъектах, но правила их получения заметно различаются. Он призвал устранить эту разницу. Эксперт отметил, что инициатива должна помочь сделать систему социальной поддержки более понятной и справедливой.

Ранее мы сообщали, что актер Владимир Пермяков перенес успешную операцию на глазах.

