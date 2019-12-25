Зампредседателя Комитета по здравоохранению Петербурга назначен Дмитрий Мотовилов

До этого чиновник 4 года возглавлял отдел здравоохранения Калининского района, а также Городскую больницу №96.

Назначен новый заместитель председателя Комитета по здравоохранению Петербурга. Этот пост занял Дмитрий Мотовилов, пишет пресс-служба Смольного.

До назначения Мотовилов 4 года курировал сферу здравоохранения Калининского района Петербурга и возглавлял Городскую больницу №96. По образованию он врач-педиатр.

На новой должности чиновник будет координировать деятельность районных и городских медицинских организаций. Также в его задачи войдет создание эффективного взаимодействия между амбулаторными и стационарными звеньями городской медицины.

Ранее мы писали, что врио председателя Комитета по образованию назначен Александр Ксенофонтов.

Фото: пресс-служба администрации Калининского района