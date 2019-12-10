Врио председателя комитета по образованию назначен Александр Ксенофонтов

Изменения на должности произошли второй раз за год.

В четверг, 12 ноября, Ирина Асланян уволилась с поста председателя комитета по образованию региона. На пост временно исполняющего обязанности назначен Александр Ксенофонтов. Информацию, появившуюся на сайте комитета, подтвердили в Смольном.

Ирина Асланян заменила Жанну Воробьёву, которая оставила пост руководителя после того, как организация "дистанционки" весной получилась провальной. Асланян занимала должность врио председателя с июля. Сам Ксенофонтов до назначения также работал в комитете.

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