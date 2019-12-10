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Врио председателя комитета по образованию назначен Александр Ксенофонтов
Сегодня, 14:55
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smirenny

Врио председателя комитета по образованию назначен Александр Ксенофонтов

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Изменения на должности произошли второй раз за год.

В четверг, 12 ноября, Ирина Асланян уволилась с поста председателя комитета по образованию региона. На пост временно исполняющего обязанности назначен Александр Ксенофонтов. Информацию, появившуюся на сайте комитета, подтвердили в Смольном.

Ирина Асланян заменила Жанну Воробьёву, которая оставила пост руководителя после того, как организация "дистанционки" весной получилась провальной. Асланян занимала должность врио председателя с июля. Сам Ксенофонтов до назначения также работал в комитете. 

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Фото: pixabay

Теги: комитет по образованию
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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