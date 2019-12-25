Зампредом правительства Коми стал муж Виктории Лопырёвой

Булатова поддержали 20 из 26 депутатов законодательного собрания региона.

Зампредом правительства Коми стал бизнесмен и муж телеведущей Виктории Лопырёвой Игорь Булатов. Об этом пишет ИА Regnum.

Известно, что кандидатуру Булатова поддержали 20 из 26 депутатов законодательного собрания региона. Четверо высказались против.

Кандидатура Булатова на данный пост была внесена главой региона Владимиром Уйбой ещё 19 октября, однако её рассмотрение отсрочили из-за срочной командировки губернатора в Усинск.

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