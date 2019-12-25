ПАО "МРСК Северо-Запада" намерено привлечь кредитные линии на 12,2 млрд руб

В том числе, 2 линии с объемом по 1,6 млрд руб и 9 - по 1 млрд руб.

ПАО "МРСК Северо-Запада" намерено привлечь возобновляемые кредитные линии общим объемом 12,2 млрд рублей. Для определения банков (или банка) партнеров электроэнергетическая компания разместила 11 соответствующих закупок.

Все линии ПАО привлекает на 60 месяцев, то есть на 5 лет.

Две будут иметь объемы по 1,6 млрд рублей, максимальные цены договоров для них составят по 720 млн рублей. Еще 9 – по 1 млрд рублей. Здесь максимальные цены договоров с банками – по 450 млн рублей. "Начальная (максимальная) цена договора составляет 9,00% годовых (от суммы транша) на период кредитования или 450 000 00,00 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей", - указано в документации.

Максимальные сроки траншей должны составлять не менее 36 месяцев

Цели предстоящих заимствований – довольно стандартны. Это финансирования производственно-хозяйственной деятельности, рефинансирования ссудной задолженности, в том числе облигационного займа.

По всем 11 закупкам ПАО "МРСК Северо-Запада" принимает предложения банков до 16 ноября. После этого на аукционах ПАО хочет определить банки-партнеры.

Эта компания является основным оператором по передаче электроэнергии и присоединению к электросетям в Архангельской, Вологодской, Мурманской, Новгородской, Псковской областях, Карелии и Коми.

В январе-сентябре чистая прибыль "МРСК Северо-Запада" составила 222 млн рублей, что на 91 млн руб больше, чем за аналогичный период прошлого года .

Как сообщало ранее Piter.tv, "Ленэнерго" объявило конкурс на определение страховщика своего имущества.

Фото: mrsksevzap.ru