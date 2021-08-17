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Замдиректора новгородского филиала "МРСК Северо-Запада" задержан за взятку

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Он потребовал от подрядчика пять миллионов рублей.

Заместитель директора новгородского филиала "МРСК Северо-Запада" задержан за взяточничество. Об этом информирует пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, зимой прошлого года при заключении крупного договора с подрядчиком задержанный пригрозил ему расторжением и потребовал взятку в размере десяти процентов от стоимости контракта, что составило пять миллионов рублей. Ему вменили ч. 1 ст. 30 ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса России (приготовление к получению взятки в особо крупном размере).

Кроме того, с поличным был задержан и посредник, который должен был передать денежные средства. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее пенсионерку обокрали на 500 тысяч рублей под предлогом снятия порчи.

Видео: МВД МЕДИА

Теги: великий новгород, взятка, взяточничество, мрск северо-запада, приготовление к получению взятки
Категории: Новости России, Лента новостей,

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