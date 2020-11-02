"МРСК Северо-Запада" привлечет овердрафт с лимитом задолженности 250 млн рублей

Средства привлекаются на срок в два года. Компания рассчитывает на ставку на более 7,5% годовых.

ПАО "МРСК Северо-Запада" намерено привлечь овердрафт с лимитом задолженности 250 млн рублей. Электроэнергетическая компания разместила соответствующую закупку. По итогам ее процедур планирует определить банк, который предоставит кредитные средства.

Срок действия договора с банком составит два года. Компания собирается привлечь средства для рефинансирования задолженности, для своей производственно-хозяйственной деятельности.

Максимальная ставка заимствования, как отмечает "МРСК Северо-Запада," должна составить 7,5% годовых.

Компания работает в Архангельской, Вологодской, Мурманской, Новгородской, Псковской областях, а также в Карелии и Коми.

Выручка "МРСК Северо-Запада" по МСФО в 2020 году составила 48,3 млрд рублей против 49,1 млрд рублей в 2019 году.

Как сообщало ранее Piter.tv, "Ленэнерго" подвело итоги тендера на строительство ПС "Намыв-2" для Васильевского острова.

Фото: twitter.com/rossetisevzap