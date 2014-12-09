Российские банки стали чаще разрешать уходить в минус по картам

Средний лимит овердрафта в августе составил 48,9 тыс. рублей.

Российские банки стали клиентам чаще разрешать уходить в минус по дебетовым картам. В августе средний лимит овердрафта составил 48,9 тыс. рублей. Это максимальное значение за последние три года, пишет РБК.

Как сообщает бюро кредитных историй "Эквифакс", в марте этого года стали восстанавливаться выдачи карт с овердрафтом, а в августе было одобрено уже 21,9 тыс. карт с такой опцией. По информации РЬК, совокупный лимит по таким картам превысил миллиард рублей.

Как отметил управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин, связано увеличение объемов овердрафтного кредитованияс восстановление потребительской активности, играет роль в данном случае и ускорением инфляции.

Дебетовые карты с овердрафтом не являются полным аналогом кредитных карт, поэтому в большинстве случаев представляют для банков гораздо менее рискованный продукт. Иван Уклеин, директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" .

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