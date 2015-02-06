В России прекратили разработку лунной сверхтяжелой ракеты

Работы могут быть возобновлены, если такое решение примет руководство "Роскосмоса".

Техническое проектирование сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну приостановлено. Об этом в беседе с "РИА Новости" заявил генеральный директор самарского Ракетно-космического центра "Прогресс" Дмитрий Баранов.

Причины прекращения разработки проекта не называются, однако Баранов не отрицает, что в будущем работа может быть возобновлена, если такое решение примет российская государственная корпорация "Роскосмос".

В РКЦ "Прогресс" действительно прекращены работы по "Элементы СТК [сверхтяжелой ракеты]. Дмитрий Баранов, гендиректор самарского РКЦ "Прогресс"

Техническое проектирование ракеты для полетов на Луну планировалось закончить в октябре 2021 года.

Ранее генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Соединенные Штаты своей санкционной политикой подрывают рынок свободных космических запусков. По его словам, РФ теряет большое количество заказов из-за американских ограничений.

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