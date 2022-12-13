Борисов отметил, что российская перспективная сверхтяжелая ракета должна быть многоразовой

В "Роскосмосе" рассказали о разработке "Енисея".

Отечественные технологии, которые будут отрабатываться специалистами при создании ракеты-носителя "Амур-СПГ", могут быть использованы для перспективной, сверхтяжелой, многоразовой российской ракеты. Соответствующее заявление в рамках выступления на просветительском форуме "Знание" в Москве сделал генеральный директор государственной корпорации "Роскосмос" Юрий Борисов.

Технологии могут быть использованы при создании сверхтяжелого носителя, который используется для освоения дальнего космоса. И многоразовость, безусловно, для того, чтобы удешевить эти услуги, это будет обязательное требование при создании этого будущего носителя. Юрий Борисов, глава "Роскосмоса"

Напомним, что российская сверхтяжелая ракета-носитель получила наименование "Енисей". Согласно существующей федеральной программе запусков, в космос ракета должна отправиться впервые в 2028 году. Ее грузоподъемность в рамках стартового запуска составит до 103 тонн. Эксперты выведут объект на низкую околоземную орбиту. Далее ракета может применяться для транспортировки миссий на Луну.

Борисов заявил, что основные параметры новой РОС определены.

Фото и видео: Вконтакте / Российское общество "Знание"