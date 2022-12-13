Борисов заявил, что основные параметры новой РОС определены

Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что основные параметры новой Российской орбитальной станции (РОС) определены. Об этом он сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
По его словам, эскизный проект РОС будет готов летом нынешнего года. Борисов подчеркнул, что новая орбита и новая радиационная обстановка позволят ученым "углубиться и освоить те технологии, которые необходимы будут для дальнего космоса".
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Видео: kremlin.ru
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