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Борисов заявил, что основные параметры новой РОС определены

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По его словам, эскизный проект РОС будет готов летом нынешнего года.

Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что основные параметры новой Российской орбитальной станции (РОС) определены. Об этом он сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, эскизный проект РОС будет готов летом нынешнего года. Борисов подчеркнул, что новая орбита и новая радиационная обстановка позволят ученым "углубиться и освоить те технологии, которые необходимы будут для дальнего космоса".

Ранее Путин заявил, что правительство значительно улучшило прогноз социально-экономического развития

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, президент россии, роскосмос, российская орбитальная станция, юрий борисов
Категории: Лента новостей, Новости России,

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