Борисов заявил, что основные параметры новой РОС определены

По его словам, эскизный проект РОС будет готов летом нынешнего года.

Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что основные параметры новой Российской орбитальной станции (РОС) определены. Об этом он сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, эскизный проект РОС будет готов летом нынешнего года. Борисов подчеркнул, что новая орбита и новая радиационная обстановка позволят ученым "углубиться и освоить те технологии, которые необходимы будут для дальнего космоса".

Ранее Путин заявил, что правительство значительно улучшило прогноз социально-экономического развития

Видео: kremlin.ru