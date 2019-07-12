Замглавы ПФР Алексея Иванова заключили под стражу за взятку в 4,4 миллиона

Алексей Иванов признал свою вину в получении многомиллионной взятки. Сегодня Басманный суд г.Москвы арестовал Алексея Иванова.

Накануне, 11 июля, Piter.TV сообщал, что заместителя руководителя Пенсионного фонда России Алексея Иванова задержали следователи из-за уголовного дела о получении взятки. Сегодня Басманный суд по г.Москва заключил Алексея Иванова под стражу.

Сегодня в Басманном суде по г.Москва состоялось слушание по делу о коррупции заместителя руководителя Пенсионного фонда Алексея Иванова. Прокурор ходатайствовал о домашнем аресте. Следствие настаивало на аресте А. Иванова. Суд удовлетворил ходатайство СК и заключил Алексея Иванова под стражу.

Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Иванову меры пресечения в виде содержания под стражей Наталия Дударь, судья

Алексей Иванов написал явку с повинной, признал свою вину в получении взятки в размере 4,4 миллионов рублей, а также искренне раскаялся в содеянном.

Видео: BAZA