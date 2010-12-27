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Замглавы Пенсионного фонда России Алексей Иванов задержан следователями
Сегодня, 12:57
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Замглавы Пенсионного фонда России Алексей Иванов задержан следователями

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Алексея Иванова подозревают в получении взятки.

Сегодня, 11 июля, появилось сообщение о том, что в Москве следователями задержан Заместитель председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов.

Алексей Иванов задержан в рамках уголовного дела, которое ведет центральный аппарат СКР. Замглава пенсионного фонда подозревается в получении взятки. Другие подробности не сообщаются.

Пресс-секретарь Президента России Д. Песков сообщает, что Кремль знает о задержании А. Иванова, но не комментирует ситуацию, так как это прерогатива следствия.

Фото:ПФР

 

Теги: коррупция россия, криминал россии, новости россии, пенсионный фонд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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