Замглавы Пенсионного фонда России Алексей Иванов задержан следователями

Алексея Иванова подозревают в получении взятки.

Сегодня, 11 июля, появилось сообщение о том, что в Москве следователями задержан Заместитель председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов.

Алексей Иванов задержан в рамках уголовного дела, которое ведет центральный аппарат СКР. Замглава пенсионного фонда подозревается в получении взятки. Другие подробности не сообщаются.

Пресс-секретарь Президента России Д. Песков сообщает, что Кремль знает о задержании А. Иванова, но не комментирует ситуацию, так как это прерогатива следствия.

Фото:ПФР