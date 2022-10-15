Зампреда комздрава по Ленобласти заключат под стражу

Экс-главу обвиняют в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и получении взятки размером 30 млн рублей (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

В среду, 5 июля, Октябрьский районный суд отправил в СИЗО зампреда Комитета здравоохранения по Ленобласти. Егора Власова обвиняют в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили пресс-службе судов Петербурга.

Следствие утверждает, что у Власова возник преступный умысел, касающийся хищения бюджетных денежных средств, которые были выделены на оплату труда работников ГБУЗ ЛО "Токсовская МБ". В 2018-2022 года деньги отправляли не причастным к больнице людям. Сумма составляет порядка 215 млн рублей.

Кроме того, экс-главу обвиняют в получении взятки размером 30 млн рублей (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

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Фото: Piter.TV