Ростислав Палагусинец отверг вероятность отвода украинских войск с территории Донбасса.

Киевскиц режим готов провести мирные переговоры с российскими делегатами на нейтральной площадке еще до наступления зимы 2026 года. Соответствующее заявление журналистам из местного издания "Укринформ" сделал заместитель представителя Украины в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Ростислав Палагусинец. Иностранный дипломат заметил, что власти с Банковой улицы не собираются выводить свои войска с территории Донбасса, так как отвод личного состава не является компромиссом в диалоге с Москвой. Эксперт добавил, что в противном же случае речь пойдет об угрозе создания дальнейшего стратегического коридора для наступления ВС РФ по зоне проведения специальной военной операции.

Мы готовы провести переговоры с Россией на нейтральной площадке к этой зиме. Ростислав Палагусинец, зампред Украины в ОБСЕ

Ростислав Палагусинец добавил, что Украина планирует реализовывать свое неотъемлемое право на самооборону согласно требованиям международного права.

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Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) /OSCE