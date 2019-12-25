Зампред правительства Забайкальского края устроил смертельное ДТП на трассе

Mercedes чиновника столкнулся с Toyota Fielder.

Заместитель председателя правительства Забайкальского края Алексей Гончаров стал участником автомобильной аварии с погибшими. Соответствующее заявление сделали журналисты из Telegram-канала BAZA. В СМИ указали, что смертельное ДТП зафиксировано вечером 21 июля по трассе Р-258. Машины столкнулись между селами Аблатуйский Бор и Доронинское. Предположительно, внедорожник Mercedes под управлением 44-летнего российского чиновника выехал на встречную полосу движения, где ударился об автомобиль Toyota Fielder. В результате столкновения пострадавшими считаются шестеро. По некоторым данным, женщина-водитель за рулем иномарки Toyota получила тяжелые травмы, а затем скончалась в машине скорой помощи. Однако позже появились данные о том, что жертвой оказалась не водитель, а пассажирка транспортного средства.

Местные СМИ уточнили, что зампред возвращался с семейного отпуска на Байкале на личном автомобиле. В салоне машины вместе с ним находились супруга и две дочери. Одной из девочек - 13 лет. Младшего ребенка пришлось госпитализировать в больницу. Сам Алексей Гончаров уже дал показания правоохранительным органам. Подробности о его состоянии не приводятся.

В ходе конфликта из-за ДТП на территории склада в Шушарах мужчина выстрелил в оппонента.

Фото: Piter.tv