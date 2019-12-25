Зампред ТИК № 24 запретил журналисту вести съемку

Позже мужчина извинился за свое поведение.

Сегодня, 25 июня, в Петербурге началось голосование по поправкам в Конституцию РФ. В первый же день на одном из избирательных участков произошел конфликт между заместителем председателя ТИК и журналистом. Об этом рассказал корреспондент "ЗАКС.ру".

Инцидент случился на избирательном участке №1545 в Невском районе города. Зампредседателя запретил журналисту вести съемку, сославшись на то, что на участке голосуют военные. При этом других избирателей на тот момент в помещении не было. Кроме того, мужчина потребовал предъявить письменное редакционное задание, утверждая, что существует "закон о едином дне голосования". Зампред ТИК также предпринял попытку отобрать у журналиста телефон. Средств индивидуальной защиты на нем не наблюдалось.

Остальные члены УИК, по словам корреспондента, вели себя корректно.

Нахождение журналиста на участке закончилось благополучно: зампредседателя, а затем и председатель ТИК принесли свои извинения.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге открыли для голосования почти 2 тыс. избирательных участков.

Фото: pixabay.com