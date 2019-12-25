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Зампред ТИК № 24 запретил журналисту вести съемку
Сегодня, 14:13
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nadezhda_sib

Зампред ТИК № 24 запретил журналисту вести съемку

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Позже мужчина извинился за свое поведение.

Сегодня, 25 июня, в Петербурге началось голосование по поправкам в Конституцию РФ. В первый же день на одном из избирательных участков произошел конфликт между заместителем председателя ТИК и журналистом. Об этом рассказал корреспондент "ЗАКС.ру".

Инцидент случился на избирательном участке №1545 в Невском районе города. Зампредседателя запретил журналисту вести съемку, сославшись на то, что на участке голосуют военные. При этом других избирателей на тот момент в помещении не было. Кроме того, мужчина потребовал предъявить письменное редакционное задание, утверждая, что существует "закон о едином дне голосования". Зампред ТИК также предпринял попытку отобрать у журналиста телефон. Средств индивидуальной защиты на нем не наблюдалось. 

Остальные члены УИК, по словам корреспондента, вели себя корректно. 

Нахождение журналиста на участке закончилось благополучно: зампредседателя, а затем и председатель ТИК принесли свои извинения. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге открыли для голосования почти 2 тыс. избирательных участков. 

Фото: pixabay.com 

 

Теги: голосование, поправки, съёмка, тик
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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