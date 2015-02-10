Татьяна Довгаленко объяснила, что большинство стран устали от русофобии Запада.

Зампостпреда РФ считает, что ЮНЕСКО является важным каналом диалога. Она призвала коллег не выходить из состава международной культурной организации. Таким мнением Татьяна Довгаленко поделилась в эфире проекта "Соловьев live". По словам эксперта, в мировом сообществе все больше накапливается усталости от от русофобии, которую развивает Запад и Украина. Она напомнила журналистам о том, что страны ЕС и США занимают только около 40% всех стран.

Я не думаю, что нам стоит уходить, потому что это важный канал диалога, к нашему мнению прислушиваются…Несмотря на то, что западники и украинцы пытаются подбрасывать дрова в этот костерок русофобский, у них не получается. Татьяна Довгаленко, зампостпреда РФ при ЮНЕСКО

Эксперт добавила, что большая часть мира, а также многие делегации из ЮНЕСКО, не поддерживают русофобский подход. При этом никаких механизмов исключения РФ из состава ЮНЕСКО нет.

Напомним, что еще 28 февраля министр культуры Украины Александр Ткаченко обратился в ЮНЕСКО с просьбой исключить РФ из своего состава. Иностранец объяснил такую необходимость тем, что молчание всемирной организации по ситуации со специальной военной операцией на Украине "должно быть прекращено".

Для объектов культурного наследия установят критерии значимости.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live