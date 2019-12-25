Замначальника ОМВД в Ленобласти вымогала деньги у подчиненного

Следком по Ленобласти возбудил уголовное дело в отношении начальницы следственного отдела ОМВД по Бокситогорскому району. Её подозревают в превышении должностных полномочий.
По данным следствия, подозреваемая после выплаты премии следователю за 2020 год требовала передать деньги ей. Сотрудник подчинился ей. Подозреваемая таким образом нарушила конституционные права и законные интересы потерпевшего.
На данный момент устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее в Петербурге задержали экс-начальника спецуправления МЧС по подозрению в мошенничестве.
Фото: Piter.tv
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