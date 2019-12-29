Замначальника ДПС по Петербургу и Ленобласти отправили под домашний арест

Суд изменил меру пресечения Михаилу Александрову, который является замначальника ДПС по Петербургу и Ленинградской области. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Александров обвиняется во взяточничестве. Следователь просил суд продлить меру пресечения в виде заключения под стражу. Суд отклонил данное ходатайство, так как в представленных материалах названы такие же основания, что и в декабре 2019 года. А сведений о выполнении следственных действий с того момента нет. Суд отправил подозреваемого под домашний арест до 29 апреля текущего года.
Замначальника ДПС по Петербургу и Ленобласти Александрова подозревают в получении взятки в крупном и особо крупном размерах.
Ранее в Петербурге задержали лжесотрудника ФСБ.
Фото: Piter.TV
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судьй не без греха с одной руки жрут