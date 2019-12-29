Лжесотрудника ФСБ задержали в Петербурге

В остановленной машине "БМВ х5" было оружие, боеприпасы и двойные номера.

По данным объединенной пресс-службы судов, в пятницу, 28 февраля, на Суздальском шоссе задержали водителя "БМВ х5" в форме УФСБ, который предъявил поддельные документы на имя Федотова А.А.

Задержанным оказался безработный гражданин Украины 32-летний Валентин Добровольский, который находится в розыске на родине. Добровольский не признал вину и попросил назначить ему домашний арест и подписку о невыезде, однако он был взят под стражу в зале суда. Мера пресечения продлится до 27 марта.

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