Росгвардия спасла двухлетнего ребёнка в Петербурге

Мальчик остался один на балконе.

Росгвардия в Невском районе сегодня спасла двухлетнего мальчика, который без родителей находился на незастекленном балконе, об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Сотрудники Росгвардии получили информацию о том, что в жилом доме на Слободской улице ребенок остался один на балконе пятого этажа. Он кидал игрушки через решётку. Мальчик был одет только в кофту.

Один Росгвардеец остался внизу, чтобы подхватить ребёнка, если он выпадет с балкона. Второй поднялся в квартиру. Дверь коммуналки ему открыли соседи.

Мальчика вместе с матерью, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения, доставили в отдел полиции.

Ребёнок передан сотрудникам отдела по делам с несовершеннолетними.

Ранее мы сообщили, что сотрудники Росгвардии отчитались о работе в рождественские праздники.

Фото: ВКонтакте