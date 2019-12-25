Замначальник отдела полиции Петроградского района задержан по делу о получении взятки

Правоохранитель покровительствовал застройщику за финансовое вознаграждение.

В пятницу, 21 августа, в 71-ом отделе УМВД РФ по Петроградскому району прошло задержание заместитель начальника полиции. Мужчину заподозрили в получении взятки. Об этом сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

За майором приехали сотрудники СОБР поздней ночью.

По версии следствия, который, по версии следствия, правоохранитель брал деньги в обмен на покровительство в отношении застройщика жилья на Крестовском острове. Точные суммы, которые получал полицейский, не сообщаются.

Ранее мы рассказали о том, что инспектора ГИБДД подозревают в получении взятки в Петербурге.

Фото: Piter.TV