Замминистра строительства Сахалина Стаценко сбила ребенка и ушла в отставку

Первый заместитель министра строительства по Сахалинской области Татьяна Стаценко сбила ребенка на автомобиле, после чего ушла в отставку. Заявление об уходе с должности чиновница официально сделала 11 февраля. Она рассказала, что стала участницей ДТП вечером 9 февраля, в котором пострадал 11-летний мальчик. Столкновение произошло по улице Ленина в Южно-Сахалинске. Пострадавшего пришлось госпитализировать и оперировать. С места событий чиновница не скрывалась.
Татьяна Стаценко считает, что такое событие несовместимо с деятельностью государственного служащего, поэтому она приняла решение об увольнении по собственному желанию. Она попросила прощение за произошедшее у родителей мальчика. Автомобильную аварию женщина назвала трагической случайностью.
Подросток попал под колеса Hyundai Sonata на Литейном проспекте.
Фото: Piter.tv
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