Замминистра строительства Сахалина Стаценко сбила ребенка и ушла в отставку

Прошение чиновницы об увольнении удовлетворено.

Первый заместитель министра строительства по Сахалинской области Татьяна Стаценко сбила ребенка на автомобиле, после чего ушла в отставку. Заявление об уходе с должности чиновница официально сделала 11 февраля. Она рассказала, что стала участницей ДТП вечером 9 февраля, в котором пострадал 11-летний мальчик. Столкновение произошло по улице Ленина в Южно-Сахалинске. Пострадавшего пришлось госпитализировать и оперировать. С места событий чиновница не скрывалась.

Татьяна Стаценко считает, что такое событие несовместимо с деятельностью государственного служащего, поэтому она приняла решение об увольнении по собственному желанию. Она попросила прощение за произошедшее у родителей мальчика. Автомобильную аварию женщина назвала трагической случайностью.

Подросток попал под колеса Hyundai Sonata на Литейном проспекте.

Фото: Piter.tv

