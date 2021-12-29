Подросток попал под колеса Hyundai Sonata на Литейном проспекте

У пострадавшего диагностировали перелом костей левой стопы.

Накануне в Центральном районе Петербурга произошла авария, в результате которой пострадал 17-летний подросток. Об этом стало известно Piter.TV.

Молодой человек попал под колеса Hyundai Sonata на Литейном проспекте. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести с переломом костей левой стопы.

За рулем иномарки находился 19-летний парень. Известно, что иномарка принадлежит его матери. Молодой человек уже дважды привлекался за нарушение ПДД.

Ранее мы писали, что водитель фуры пострадал в массовом ДТП на трассе "Нева".

Фото: Piter.TV