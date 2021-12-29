Подросток попал под колеса Hyundai Sonata на Литейном проспекте

Накануне в Центральном районе Петербурга произошла авария, в результате которой пострадал 17-летний подросток. Об этом стало известно Piter.TV.
Молодой человек попал под колеса Hyundai Sonata на Литейном проспекте. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести с переломом костей левой стопы.
За рулем иномарки находился 19-летний парень. Известно, что иномарка принадлежит его матери. Молодой человек уже дважды привлекался за нарушение ПДД.
Ранее мы писали, что водитель фуры пострадал в массовом ДТП на трассе "Нева".
Фото: Piter.TV
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