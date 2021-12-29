Водитель фуры пострадал в массовом ДТП на трассе "Нева"

Грузовик перевернулся, в результате мужчина выпал из кабины.

Вечером 8 февраля в Окуловском районе Новгородской области произошла массовая авария с участием четырех машин. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Новгородской области.

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На 443-м километре федеральной автодороги "Нева" перевернулся грузовик DAF. В результате 27-летний водитель выпал из кабины. В фуру врезались грузовик Mercedes, а также Volvo и Freightliner, водители которых не пострадали.

Водителя DAF госпитализировали в больницу города Боровичи. Подробности о его состоянии не сообщаются.

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