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Видео: в массовой аварии пострадал человек на КАД у Колтушского шоссе

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На кадрах видео можно наблюдать, что у одного из участников аварии сильно повреждена нога.

Во вторник, 8 февраля, на КАД у Колтушского шоссе произошла массовая авария. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

Днем в 14:20 на кольцевой дороге столкнулись три автомобиля: внедорожник Chevrolet, машина такси и фургон. По словам очевидцев, первую помощь пострадавшим в дорожном происшествии оказывали водители остановившихся авто. На кадрах видео можно наблюдать, что у одного из участников аварии сильно повреждена нога.

На месте инцидента уже работают экстренные службы. Информация о пострадавших уточняется.  

Видео: шоумен Стас Барецкий попал в ДТП в Ломоносове. Мужчина едет в больницу. В другой машине, по его словам, тоже есть пострадавшие.

Видео: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Алексей Галкин


 

Теги: кад, массовая авария, пострадавшие
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Картина дня,

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