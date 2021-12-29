Видео: в массовой аварии пострадал человек на КАД у Колтушского шоссе

На кадрах видео можно наблюдать, что у одного из участников аварии сильно повреждена нога.

Во вторник, 8 февраля, на КАД у Колтушского шоссе произошла массовая авария. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

Днем в 14:20 на кольцевой дороге столкнулись три автомобиля: внедорожник Chevrolet, машина такси и фургон. По словам очевидцев, первую помощь пострадавшим в дорожном происшествии оказывали водители остановившихся авто. На кадрах видео можно наблюдать, что у одного из участников аварии сильно повреждена нога.

На месте инцидента уже работают экстренные службы. Информация о пострадавших уточняется.

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