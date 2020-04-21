Замминистра культуры Татарстана оценил сериал "Зулейха открывает глаза"

Замминистра культуры Республики Татарстан (РТ) Дамир Натфуллин рассказал о своих впечатлениях от сериала "Зухейха открывает глаза".
Он рассказал, что читал одноименный роман Гузель Яхиной, как на русском, так и на татарском языке.
Экранизация – творческий труд, а не документальный фильм, потому в нем есть место художественному вымыслу, это право автора.
Дамир Натфуллин, замминистра культуры РТ
Натфуллин отметил, что в сериале, действительно, есть моменты, которых нет в книге, но это творческая работа режиссеров. В целом у замминистра осталось хорошее впечатление от сериала. Он считает, что сериал прибавит популярности книге, люди захотят прочитать первоисточник.
Андрей Макаревич вступился за сериал "Зулейха открывает глаза".
Видео: YouTube/ Россия 1
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