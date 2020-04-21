Замминистра культуры Татарстана оценил сериал "Зулейха открывает глаза"

Он рассказал, что читал одноименный роман Гузель Яхиной, как на русском, так и на татарском языке.

Замминистра культуры Республики Татарстан (РТ) Дамир Натфуллин рассказал о своих впечатлениях от сериала "Зухейха открывает глаза".

Он рассказал, что читал одноименный роман Гузель Яхиной, как на русском, так и на татарском языке.

Экранизация – творческий труд, а не документальный фильм, потому в нем есть место художественному вымыслу, это право автора. Дамир Натфуллин, замминистра культуры РТ

Натфуллин отметил, что в сериале, действительно, есть моменты, которых нет в книге, но это творческая работа режиссеров. В целом у замминистра осталось хорошее впечатление от сериала. Он считает, что сериал прибавит популярности книге, люди захотят прочитать первоисточник.

Андрей Макаревич вступился за сериал "Зулейха открывает глаза".

Видео: YouTube/ Россия 1