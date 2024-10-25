Замминистра энергетики РФ задержали по делу о мошенничестве

Ирина Волк рассказала о расследовании, проводимом в отношении чиновника.

Заместителя главы российского министерства по энергетике Сергея Мочальникова задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Соответствующее заявление в социальных сетях сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Известно, что ранее полиция задержала по подозрению в преступлению бывшего профильного министра Анатолия Чновского и двух заместителей бюджетного учреждения.

Действующий замминистра подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Противоправная деятельность была выявлена при участии специалистов Росфинмониторинга и Департамента экономической безопасности в ТЭК Минэнерго России. пресс-служба полиции

Следственные органы полагают, что в период с 2014 по 2023 год должностные лица из профильного ведомства заключили с подконтрольными организациями ряд государственных контрактов по выполнению работ. Речь в документах шла о ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт и разрезов. Однако мероприятия в реальности были выполнены не в полном объеме, хотя акты приемки и экспертные заключения оказались согласованы и подписаны представителями министерства и уполномоченного бюджетного госучреждения. В конце июня 2024 года злоумышленникам предъявлены обвинения, фигуранты расследования отправились под стражу. Позже оперативники установили возможную причастность должностных лиц из Минэнерго к хищениям бюджетных средств. В результате четыре человека были задержаны.

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Фото и видео: МВД Медиа