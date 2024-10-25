В Воронеже пойманы двое наркодельцы, планировавшие сбыть 41 кг мефедрона

Полиция остановила незаконную деятельность местных жителей.

Российские правоохранительные органы на территории Воронежской области задержали двоих наркодельцов, планировавших сбыть 41 килограмм произведённого ими мефедрона. Незаконный товар должен был поступить в местные тайники-закладки. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы МВД через социальные сети. Лаборатория по изготовлению запрещенных веществ находилась в подвале частного дома, размещенного в закрытом коттеджном поселке Железнодорожного района регионального центр. Через Интернет злоумышленники купили необходимое оборудование и прекурсоры. Последние применялись в целях синтезирования наркотиков. Рецепты подозреваемые отыскали в теневом сегменте Сети. В отношении фигурантов расследования ведется уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В Якутии изъято из незаконного оборота природное золото стоимостью более 14,5 млн рублей.

Фото и видео: МВД Медиа