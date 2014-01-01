В Якутии изъято из незаконного оборота природное золото стоимостью более 14,5 млн рублей

Ирина Волк рассказала о попытках вахтовиков украсть драгметалл с места работы.

Российские правоохранительные органы совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ России изъяли из незаконного оборота на территории Якутии природное золото стоимостью более 14,5 миллиона рублей. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она заметила, что по подозрению в совершении преступления задержаны пятеро человек. Согласно предварительным сведениям, двое приезжих из Ростовской области и Красноярского края работали вахтовым методом на одном из местных приисков Оймяконского района Сахи. Во время добычи металла злоумышленники спрятали золото в тайнике.

Через некоторое время после вахты подозреваемые и их знакомый вернулись к месту размещения схрона и извлекли украденное, чтобы вывезти и продать. пресс-служба МВД РФ

Криминальную схему остановили представители ГИБДД. Инспектры заметили внедорожник одного из фигурантов расследования и в ходе досмотра обнаружили в салоне сверток, наполненный грунтом с частицами металла желтого цвета. Позже экспертиза подтвердила, что речь идет о золоте. Слиток весил свыше 1,4 килограмма и стоил порядка 4,8 миллиона рублей. Днем позже оперативники выявили еще двух работников, присвоивших драгоценный металл. Полицейские задержали жители Башкирии, которые пытались вывезти с места добычи самородное золото. Вес изъятого – более 700 граммов, стоимость – порядка 4,8 миллиона рублей. По факту произошедшего ведутся уголовные дела по части 4 статьи 191 УК РФ. Злоумышленники остаются под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В Псковском МВД не называют имя священнослужителя, устроившего смертельное ДТП у деревни Алоль.

Фото и видео:МВД Медиа