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Заммэра Москвы заявил о возможной отмене COVID-мер в ближайшие месяцы

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В столице также уменьшается количество госпитализаций.

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил о возможной отмене COVID-мер в ближайшие месяцы. Его слова приводит агентство "Интерфакс".

Мы видим положительную динамику как в снижении количества заболевающих ежедневно.

Владимир Ефимов, заммэра Москвы

Он отметил, что в столице также уменьшается количество госпитализаций. По словам Ефимова, власти города надеются на то, что через пару месяцев Москва вернётся к своей нормальной жизни.

Ранее Собянин рассказал, когда студентам разблокируют транспортные карты.

Видео: Youtube/Россия 24

 

Теги: коронавирус, москва, пандемия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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