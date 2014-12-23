Заммэра Москвы заявил о возможной отмене COVID-мер в ближайшие месяцы

В столице также уменьшается количество госпитализаций.

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил о возможной отмене COVID-мер в ближайшие месяцы. Его слова приводит агентство "Интерфакс".

Мы видим положительную динамику как в снижении количества заболевающих ежедневно. Владимир Ефимов, заммэра Москвы

Он отметил, что в столице также уменьшается количество госпитализаций. По словам Ефимова, власти города надеются на то, что через пару месяцев Москва вернётся к своей нормальной жизни.

Ранее Собянин рассказал, когда студентам разблокируют транспортные карты.

Видео: Youtube/Россия 24