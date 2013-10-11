Речь идёт о высших учебных заведениях, которые находятся в ведении столичного департамента образования.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, когда студентам разблокируют транспортные карты. По его словам, очное обучение в вузах возобновится с 8 февраля. Сообщение появилось на сайте градоначальника.

С 8 февраля возобновляется очное обучение студентов вузов. Сергей Собянин, мэр Москвы

Речь идёт о высших учебных заведениях, которые находятся в ведении столичного департамента образования.

Транспортные карты также будут разблокированы с 8 февраля.

Ранее Губернатор Подмосковья пообещал снять ряд ограничений к концу недели.

Фото: pixabay.com