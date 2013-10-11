Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, когда студентам разблокируют транспортные карты. По его словам, очное обучение в вузах возобновится с 8 февраля. Сообщение появилось на сайте градоначальника.
С 8 февраля возобновляется очное обучение студентов вузов.
Сергей Собянин, мэр Москвы
Речь идёт о высших учебных заведениях, которые находятся в ведении столичного департамента образования.
Транспортные карты также будут разблокированы с 8 февраля.
Ранее Губернатор Подмосковья пообещал снять ряд ограничений к концу недели.
Фото: pixabay.com
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