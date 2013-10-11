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Собянин рассказал, когда студентам разблокируют транспортные карты
Сегодня, 14:27
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matveyvn

Собянин рассказал, когда студентам разблокируют транспортные карты

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Речь идёт о высших учебных заведениях, которые находятся в ведении столичного департамента образования.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, когда студентам разблокируют транспортные карты. По его словам, очное обучение в вузах возобновится с 8 февраля. Сообщение появилось на сайте градоначальника.

С 8 февраля возобновляется очное обучение студентов вузов. 

Сергей Собянин, мэр Москвы

Речь идёт о высших учебных заведениях, которые находятся в ведении столичного департамента образования.

Транспортные карты также будут разблокированы с 8 февраля.

Ранее Губернатор Подмосковья пообещал снять ряд ограничений к концу недели.

Фото: pixabay.com

Теги: москва, собянин, студенты
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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