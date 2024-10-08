Замгубернатора Белгородской области вступил в отряд "Барс-Белгород"

Вячеслав Гладков анонсировал двух новых добровольцев в приграничном отряде.

Заместитель губернатора Белгородской области Рустэм Зайнуллин и руководитель Губкинского городского округа Михаил Лобазнов приняли решение вступить в добровольческий отряд "Барс-Белгород". Соответствующее заявление сделал глава в российском регионе Вячеслав Гладков через собственный Telegram-канал. Ранее стало известно, что в ряды отряда также вступил местный депутат областной думы от Валуйского округа Сергей Попов.

... Приняли решение временно приостановить муниципальный и государственный контракт прохождения муниципальной и государственной службы... С одной стороны, кадровые потери временные, безусловно, большие, а с другой стороны, горжусь мужественным поступком. Вячеслав Гладков, глава региона

Напомним, что в трех приграничных с украинской территорией областях России формируются отряды "Барс-Курск", "Барс-Белгород" и "Барс-Брянск". Их ключевой задачей является содействие оперативным штабам губернаторов и решение задач в рамках проведения контртеррористической операции (КТО).

В Белгородской области 2 октября из-за атак ВСУ погибли четыре человека.

Фото и видео: Telegram / настоящий Гладков