Заместитель главврача станции скорой помощи пожаловался в полицию на "Открытую Россию" из-за помощи петербургским медикам

Он заявил, что его медики не нуждаются в помощи, а организацию, которая собирает средства, он считает мошеннической.

В 46-й отдел полиции Петродворцового района поступило заявление заместителя главврача станции скорой медицинской помощи Петродворцового района Петербурга Сергея Жварницого. Он заявил о возможных мошеннических действиях по факту публикаций в соцсетях "Открытой России" сообщений о сборе средств для помощи врачам их станции. Сергей Жварницкий считает, что врачи в его медучреждении ни в чем не нуждаются. Об этом участковый сообщил исполнительному директору "Открытой России" Андрею Пивоварову по телефону.

Объявление о сборе помощи для врачей станции скорой медицинской помощи Петродворцового района Петербурга было впервые опубликовано в соцсетях "Открытой России" 17 апреля. В этот же день медики из данного медучреждения рассказали Piter.TV, что сами шьют маски из марли.

"Открытой России" медики сообщили, что им не хватает 280 защитных костюмов "Каспер N3" и 280 масок. "Открытая Россия" уже доставила им 300 масок и 100 защитных костюмов. Ещё 200 костюмов планируется привезти на этой неделе.

На сайте организации также идёт сбор для помощи врачам больниц в Петербурге, Челябинске, Перми, Великом Новгороде, Верхнем Уфалее (Челябинская область) и Кинешме (Ивановская область). Благодаря сборам уже удалось обеспечить врачей в Петербурге более чем 10 тысячами обедов и ужинов и передать им 1150 защитных щитков.

Видео: YouTube/ Andrey Pivovarov