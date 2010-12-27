Медик принес ущерб на общую сумму в 1,2 млн рублей.

В понедельник, 25 марта, стало известно о том, что замглавврача Александровской больницы оштрафовали на 40 тысяч. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Так, Невский районный суд Петербурга вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении заместителя главного врача по неврологии "Городской Александровской больницы" Людмилы Рошковской, которая обвинялась в мошенничестве. Суд оштрафовал ее на 40 тысяч рублей.

Напомним, что следствие установило, что подсудимая в 2017 и 2018 году дала указание медперсоналу заполнять медкарты пациентов так, чтобы они якобы находились в палатах реанимации. Рошковская оправдывала этот поступок тем, что необходимо выполнить план.

Кроме того, из Территориального фонда обязательного медицинского страхования города на расчетный счет больницы пришло 1 млн рублей для этих целей, что и причинило ущерб бюджету Северной столицы.

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