Замглавврача Александровской больницы будут судить из-за "мертвых душ"

В среду, 20 марта, следственные органы СК России завершили расследование уголовного дела в отношении Замглавврача Александровской больницы Людмилы Рошковской. Об этом сообщает ведомство.
Следствие установило, что подсудимая в 2017 и 2018 году дала указание медперсоналу заполнять медкарты пациентов так, чтобы они якобы находились в палатах реанимации. Рошковская оправдывала этот поступок тем, что необходимо выполнить план.
Кроме того, из Территориального фонда обязательного медицинского страхования города на расчетный счет больницы пришло 1 млн рублей для этих целей, что и причинило ущерб бюджету Северной столицы.
Также, замглавврача осенью 2017 года взяла из больницы 225,6 тысяч рублей, которые заплатили 7 горожан за медобследование.
Уголовное дело направили в суд.
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Фото:pixabay
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