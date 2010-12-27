Замглавврача Александровской больницы будут судить из-за "мертвых душ"

Медик принес ущерб на общую сумму в 1,2 млн рублей.

В среду, 20 марта, следственные органы СК России завершили расследование уголовного дела в отношении Замглавврача Александровской больницы Людмилы Рошковской. Об этом сообщает ведомство.

Следствие установило, что подсудимая в 2017 и 2018 году дала указание медперсоналу заполнять медкарты пациентов так, чтобы они якобы находились в палатах реанимации. Рошковская оправдывала этот поступок тем, что необходимо выполнить план.

Кроме того, из Территориального фонда обязательного медицинского страхования города на расчетный счет больницы пришло 1 млн рублей для этих целей, что и причинило ущерб бюджету Северной столицы.

Также, замглавврача осенью 2017 года взяла из больницы 225,6 тысяч рублей, которые заплатили 7 горожан за медобследование.

Уголовное дело направили в суд.

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