Сотрудника ОМВД поймали во время дачи взятки

Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

В Ленинградской области 29-летний следователь ОМВД подозревается во взяточничестве. Об этом Piter.TV рассказали в правоохранительных органах.

По данным следователей, 19 марта задержанный мужчина встретился в кафе с лесничим. Целью встречи был подкуп. Установлено, что следователь незаконно добывал песок в одном из карьеров Гатчинского района. Чтобы скрыть факт нарушения злоумышленник хотел заплатить лесничему 50 тысяч рублей. Однако его задержали во время передачи денег.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование продолжается.

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Фото: Piter.TV