В Кронштадтском районе назначили нового главу ОМВД

Ранее он занимал пост заместителя начальника полиции в этом районе.

Главой ОМВД по Кронштадтского района стал подполковник полиции Андрей Селюгин. Об этом 13 июня сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Начальник ГУ МВД России генерал-майор полиции Роман Плугин лично представил сотрудникам районного отдела нового руководителя.

Андрей Селюгин почти 20 лет посвятил работе в уголовном розыске УМВД России по Московскому району Петербурга. До назначения главой ОМВД Кронштадтского района он был его заместителем.

Также Piter.TV сообщил о кадровых перестановках в "ТЭК СПб".

Фото: кронштадт.78.мвд.рф