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В Петербурге задержали майора внутренней службы за кражу топливных талонов на 240 тыс. рублей
Сегодня, 22:47
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В Петербурге задержали майора внутренней службы за кражу топливных талонов на 240 тыс. рублей

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Талоны для ОМВД горюче-смазочные материалы похищались с 22 февраля по 15 марта этого года.

В Петербурге задержали начальника отделения тылового обеспечения ОМВД РФ по Кронштадтскому району, майора внутренней службы по обвинению в краже талонов на бензин. Об этом в среду, 1 июня, сообщает пресс-служба СУ СКР по Петербургу.

По данным следствия, талоны для ОМВД горюче-смазочные материалы похищались с 22 февраля по 15 марта этого года. Майора обвиняют в присвоении вверенного ему чужого имущества. Штраф по этой статье составляет 100-500 тыс. рублей. Сейчас расследование уголовного дела продолжается. 

Фото: Piter.tv
 

Теги: омвд, талоны
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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