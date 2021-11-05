В Петербурге задержали майора внутренней службы за кражу топливных талонов на 240 тыс. рублей

Талоны для ОМВД горюче-смазочные материалы похищались с 22 февраля по 15 марта этого года.

В Петербурге задержали начальника отделения тылового обеспечения ОМВД РФ по Кронштадтскому району, майора внутренней службы по обвинению в краже талонов на бензин. Об этом в среду, 1 июня, сообщает пресс-служба СУ СКР по Петербургу.

По данным следствия, талоны для ОМВД горюче-смазочные материалы похищались с 22 февраля по 15 марта этого года. Майора обвиняют в присвоении вверенного ему чужого имущества. Штраф по этой статье составляет 100-500 тыс. рублей. Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

Фото: Piter.tv

